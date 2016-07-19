Україна виконала всі вимоги за програмою МВФ - Гройсман

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми фактично завершили всю технічну роботу. Зараз відпрацьовуємо подальші зобов'язання. Що стосується уряду, то ми виконали все, і парламент теж. Ми будемо йти далі», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., - 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, який обумовлює подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.