МВФ погіршив оцінку зростання світової економіки через Brexit

Однак після референдуму МВФ погіршив оцінку зростання світового ВВП в п'ятий раз за 15 місяців, пише РБК.

Як зазначається в опублікованому фондом липневому бюлетені «Перспективи розвитку світової економіки», стримуючий вплив на зростання глобального ВВП надасть невизначеність навколо виходу Великої Британії з ЄС, а також посилення інших ризиків — економічних, політичних і геополітичних.

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Фонд знизив свій базисний прогноз зростання світової економіки на 2016 і 2017 роки на 0,1 п. п. порівняно з квітнем, до 3,1 і 3,4% відповідно. Перегляд прогнозу, серед іншого, зумовлений ризиками Brexit, зокрема «істотним збільшенням економічної, політичної та інституційної невизначеності», яка, як передбачається, буде мати негативні макроекономічні наслідки, особливо в країнах Європи з розвиненою економікою. МВФ очікує, що «ця невизначеність негативно позначиться на довірі та інвестиціях, в тому числі через вплив на фінансову ситуацію, і в більш загальному плані — на настроях учасників ринків».

Перспективи погіршаться для країн із розвинутою економікою (на 0,1 п. п. в 2016 році і 0,2 п. п. в 2017 році), тоді як для країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, вони залишаються в цілому без змін, наголошується в прогнозі. Серед країн з розвиненою економікою найбільшою мірою знижені прогнози зростання для Сполученого Королівства — до 1,7% у 2016 році й до 1,3% в 2017 році.

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Прогноз фонду заснований на припущенні, що Велика Британія і ЄС укладуть нову торговельну угоду, щоб «виключити зростання економічних бар'єрів» між блоком та королівством. При цьому якщо переговори закінчаться нічим, то Велика Британія сповзе в рецесію, прогнозує фонд. Цьому сприятимуть вихід з країни фінансових організацій, які будуть переносити свій бізнес в єврозону, а також більш суттєве, ніж очікувалося, скорочення споживання та інвестицій, вважає фонд. «Реальні ефекти від Brexit проявляться з часом», — наводить Bloomberg коментар головного економіста МВФ Моріса Обстфельда.

Наслідки Brexit позначаться головним чином на розвинених економіках Європи, тоді як вплив виходу Великої Британії з блоку на інші країни, зокрема США і Китай, буде обмеженим, прогнозує МВФ. У 2016 році економіка єврозони зросте на 1,6% (прогноз покращився на 0,1 п. п.), США — на 2,2%, Китаю — на 6,6%, наголошується в бюлетені.

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На думку експертів фонду, крім ризиків Brexit більш вираженими стали інші ризики: довготривалі проблеми в європейській банківській системі, особливо в банках Італії та Португалії, «дестабілізуюче коригування» китайської економіки, яка спирається на кредит як рушійну силу росту, ризики для фінансової стабільності в країнах з ринком, що формується.

Суттєвими залишаються ризики неекономічного походження, відзначає МВФ. Політичні розбіжності у розвинених економіках можуть ускладнити рішення довгострокових структурних проблем та проблеми біженців. Явну загрозу представляє собою перехід до протекціоністської політики. Геополітична напруженість, збройні сутички і тероризм надають потужний негативний вплив на перспективи країн Близького Сходу. Економіки Близького Сходу, Північної Африки, Афганістану і Пакистану зростуть на 3,4% в 2016 році, прогнозує МВФ.