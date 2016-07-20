МВФ погіршив оцінку зростання світової економіки через Brexit
До голосування за Brexit Міжнародний валютний фонд планував трохи поліпшити прогноз зростання глобального ВВП на тлі більш високих, ніж очікувалося, показників реальної активності в економіці Китаю, а також уповільнення спаду економік Бразилії та Росії.
Однак після референдуму МВФ погіршив оцінку зростання світового ВВП в п'ятий раз за 15 місяців, пише РБК.
Як зазначається в опублікованому фондом липневому бюлетені «Перспективи розвитку світової економіки», стримуючий вплив на зростання глобального ВВП надасть невизначеність навколо виходу Великої Британії з ЄС, а також посилення інших ризиків — економічних, політичних і геополітичних.
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Фонд знизив свій базисний прогноз зростання світової економіки на 2016 і 2017 роки на 0,1 п. п. порівняно з квітнем, до 3,1 і 3,4% відповідно. Перегляд прогнозу, серед іншого, зумовлений ризиками Brexit, зокрема «істотним збільшенням економічної, політичної та інституційної невизначеності», яка, як передбачається, буде мати негативні макроекономічні наслідки, особливо в країнах Європи з розвиненою економікою. МВФ очікує, що «ця невизначеність негативно позначиться на довірі та інвестиціях, в тому числі через вплив на фінансову ситуацію, і в більш загальному плані — на настроях учасників ринків».
Перспективи погіршаться для країн із розвинутою економікою (на 0,1 п. п. в 2016 році і 0,2 п. п. в 2017 році), тоді як для країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, вони залишаються в цілому без змін, наголошується в прогнозі. Серед країн з розвиненою економікою найбільшою мірою знижені прогнози зростання для Сполученого Королівства — до 1,7% у 2016 році й до 1,3% в 2017 році.
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Прогноз фонду заснований на припущенні, що Велика Британія і ЄС укладуть нову торговельну угоду, щоб «виключити зростання економічних бар'єрів» між блоком та королівством. При цьому якщо переговори закінчаться нічим, то Велика Британія сповзе в рецесію, прогнозує фонд. Цьому сприятимуть вихід з країни фінансових організацій, які будуть переносити свій бізнес в єврозону, а також більш суттєве, ніж очікувалося, скорочення споживання та інвестицій, вважає фонд. «Реальні ефекти від Brexit проявляться з часом», — наводить Bloomberg коментар головного економіста МВФ Моріса Обстфельда.
Наслідки Brexit позначаться головним чином на розвинених економіках Європи, тоді як вплив виходу Великої Британії з блоку на інші країни, зокрема США і Китай, буде обмеженим, прогнозує МВФ. У 2016 році економіка єврозони зросте на 1,6% (прогноз покращився на 0,1 п. п.), США — на 2,2%, Китаю — на 6,6%, наголошується в бюлетені.
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На думку експертів фонду, крім ризиків Brexit більш вираженими стали інші ризики: довготривалі проблеми в європейській банківській системі, особливо в банках Італії та Португалії, «дестабілізуюче коригування» китайської економіки, яка спирається на кредит як рушійну силу росту, ризики для фінансової стабільності в країнах з ринком, що формується.
Суттєвими залишаються ризики неекономічного походження, відзначає МВФ. Політичні розбіжності у розвинених економіках можуть ускладнити рішення довгострокових структурних проблем та проблеми біженців. Явну загрозу представляє собою перехід до протекціоністської політики. Геополітична напруженість, збройні сутички і тероризм надають потужний негативний вплив на перспективи країн Близького Сходу. Економіки Близького Сходу, Північної Африки, Афганістану і Пакистану зростуть на 3,4% в 2016 році, прогнозує МВФ.