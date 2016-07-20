Прибуток IT-гіганта Microsoft зріс на 38%

Чистий прибуток IT-гіганта Microsoft Corp. за підсумками 2015-2016 фінансового року, що завершився 30 червня, становив 16,798 мільярда доларів, що на 37,7% вище за показник попереднього року, повідомляється в звіті компанії, передає Прайм.

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Прибуток на акцію становив 2,1 долара проти 1,48 долара за попередній фінансовий рік. Виручка за звітний період скоротилася на 8,83% - до 85,32 мільярда доларів.

Чистий прибуток компанії за четвертий квартал фінансового року становив 3,122 мільярда доларів у порівнянні зі збитками в 3,195 мільярдів в аналогічному періоді роком раніше. Прибуток на акцію становив 0,39 долара проти збитку в 0,4 долара за аналогічний період попереднього фінроку і очікувань аналітиків показника на рівні 0,58 долара. Виручка за звітний період скоротилася на 7,1% - до 20,614 мільярда доларів.

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Відзначається, що виручка від продажу хмарних послуг зросла на 5%, при цьому виручка від комерційної версії Office 365 підскочила відразу на 54%. Обсяг продажів програми приватним споживачам збільшився на 19%, а кількість передплатників досягла 23,1 мільйона осіб. Виручка від Microsoft Azure злетіла на 102%. При цьому виручка від продажу телефонів впала на 70%.

Американська компанія Microsoft Corp була заснована в 1975 році Біллом Гейтсом і Полом Алленом. Штаб-квартира знаходиться в Редмонді, штат Вашингтон. Компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення, зокрема, Microsoft є розробником операційної системи Windows.