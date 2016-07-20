Кабмін призначив нового голову ліквідаційної комісії Держінвестпроекту

Кабінет міністрів призначив заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова головою ліквідаційної комісії Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект) замість заступника міністра економрозвитку Руслана Коржа, який подав у відставку на початку року.

Читайте такожАваков: Каськіва підозрюють у мільярдних махінаціях

Відповідне розпорядження уряду було ухвалено 24 червня й опубліковано сьогодні, 20 липня, в газеті «Урядовий кур'єр».

Рішення про ліквідацію Держінвестпроекту було озвучено у вересні 2014 року, коли Кабмін у рамках оптимізації роботи органів виконавчої влади вирішив скасувати ряд інспекцій, агентств і служб. Зокрема, крім Держінвестпроекту йшлося про ліквідацію Державної інспекції сільського господарства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, Державної санітарно-епідеміологічної служби і Держінспекції з контролю за цінами.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня 2015 року Кабінет міністрів передав Міністерству економічного розвитку і торгівлі повноваження Держінвестпроекту.

У листопаді минулого року Міністерство економічного розвитку і торгівлі отримало в управління майновий комплекс державних підприємств і організацій, які є підконтрольними Державному агентству з інвестицій та управлінню національними проектами, що ліквідовується.

Відповідну інформацію було представлено у звіті відомства. Згідно з документом, міністерство також керуватиме реєстром індустріальних парків та державним реєстром національних проектів.

При цьому зазначалося, що співробітників Держінвестпроекту вже звільнено, а остаточна ліквідація відомства може відбутися до кінця 2015 року.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Руслан Корж, який відповідав за промислову політику, управління держвласністю і розвиток військово-промислового комплексу, прийняв рішення піти у відставку в січні 2016 року. На посаді міністра він працював з 4 лютого 2015 року.