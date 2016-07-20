Збиток ТОП-100 держкомпаній за рік зменшився в 3 рази - до 42,6 мільярда

Збиток ТОП-100 державних компаній у 2015 році скоротився в 3 рази порівняно з 2014 роком - до 42,6 млрд грн.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на брифінгу в Києві.

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"Якщо в 2014 році збиток ТОП-100 становив 119 млрд грн, то вже за результатами 2015 року збиток зменшився в три рази і становив 42,6 млрд грн", - сказала вона.

Ковалів відзначила, що найбільш прибутковими галузями державного сектору в 2015 році були електроенергетика і хімічна промисловість, а найбільш збитковою - нафтогазова галузь.

"Найбільш збитковими в 2015 році були "Нафтогаз" зі збитками 25 млрд грн і "Укрзалізниця" зі збитками 16,8 млрд грн. ...Найбільш прибуткові Адміністрація морських портів, "Турбоатом", "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укренерго", - сказала Ковалів.

При цьому, за словами заступника міністра, кращу динаміку фінансового стану продемонстрував "Нафтогаз", який в 2015 році скоротив свій чистий збиток на 65 млрд грн.

Також вона повідомила, що кредитний портфель найбільших держкомпаній у державних банках у 2015 році становив близько 70 млрд грн. У 2016 році, за словами Ковалів, Мінекономрозвитку планує скоротити обсяг кредитної заборгованості на 20%.

Як повідомляв УНІАН, збиток ТОП-100 державних компаній України без урахування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в січні-червні 2015 року скоротився на 87% порівняно з аналогічним періодом 2014 року - до 5,8 млрд грн.