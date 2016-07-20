Мінекономрозвитку оприлюднило прогноз щодо прибутку держкомпаній цього року: очікує 20 мільярдів

Сукупний прибуток ТОП-100 державних компаній в 2016 році може становити понад 20 млрд грн порівняно зі збитками на рівні 42,6 млрд грн у 2015 році, повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів.

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«Ми очікуємо, що сукупний прибуток (ТОП-100 держкомпаній - УНІАН) становитиме 20 млрд грн. Тобто у нас будуть буквально поодинокі компанії, якщо я не помиляюся, це дві компанії, які в 2016 році можуть бути збитковими», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, ТОП-100 державних компаній України у 2015 році отримали збиток у 42,6 млрд грн, сплативши до державного бюджету 2,5 млрд грн у вигляді дивідендів і 6 млрд грн як частину чистого прибутку.