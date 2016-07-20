Фонд гарантування почав ліквідацію "Фідобанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 20 липня почав ліквідацію "Фідобанку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінансової установи.

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Згідно з повідомленням на сайті фонду, ліквідація буде здійснюватися до 19 липня 2018 року, ліквідатором банку призначений Олександр Коваленко.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію до "Фідобанку", який належить Олександру Адаричу. До цього банк повідомляв про проблеми з ліквідністю та відтік коштів з рахунків клієнтів, але сподівався вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.