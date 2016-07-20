ТОП-100 держкомпаній за рік сплатили до бюджету 8,5 мільярда

ТОП-100 державних компаній України у 2015 році сплатили до державного бюджету 2,5 млрд грн у вигляді дивідендів та 6 млрд грн як частину чистого прибутку, повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на брифінгу в Києві.

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"13,8 млрд грн чистого прибутку, який отримали наші державні підприємства за 2015 рік, вже трансформувалися тільки в 2015 році у 2,5 млрд грн, які ці компанії заплатили в бюджет. Крім того, вони близько 6 млрд грн як частину чистого прибутку заплатили в бюджет минулого року", - сказала вона.

Ковалів відзначила, що міністерство очікує значного збільшення надходжень до бюджету від діяльності держкомпаній.

"Ми очікуємо приросту виплат дивідендів на 20%", - відзначила заступник голови Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, збиток ТОП-100 державних компаній у 2015 році скоротився в 3 рази порівняно з 2014 роком - до 42,6 млрд грн. За оцінками Мінекономрозвитку, сукупний прибуток ТОП-100 державних компаній в 2016 році може становити понад 20 млрд грн.