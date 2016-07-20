Банк Англії не помітив різкого уповільнення економіки після Brexit

Банк Англії не спостерігає "чіткого свідчення" початку різкого уповільнення економіки Великобританії після референдуму про вихід з Європейського союзу, повідомляє RNS.

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"У повідомленні регулятора не наводиться поточна динаміка показників. Разом з тим регіональні агенти центробанку стверджують, що невизначеність з приводу ведення бізнесу помітно зросла, проте скорочення витрат споживачів практично не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

З повідомлення Банку Англії випливає, що більшість компаній, з представниками яких ми розмовляли, не очікують в найближчій перспективі наслідків для інвестицій або планів по найму співробітників. Однак близько третини вважають, що негативний ефект виявиться протягом 12 місяців.

"Поки що чіткого свідчення загального різкого уповільнення активності не спостерігається", - зазначили в банку.