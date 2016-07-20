У Туркменістані обмежили продаж валюти

Через скорочення валютних доходів від експорту нафти і газу влади Туркменії обмежили продаж валюти місцевим компаніям і населенню, повідомляє РБК.

"Центральний банк Туркменістану (ЦБТ) повністю припинив продаж валюти місцевим компаніям. Купувати валюту вони можуть тепер лише в комерційних банках, доступ яких до валютних ресурсів у тій чи іншій мірі обмежено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вільно купувати валюту зараз можуть тільки компанії, задіяні в реалізації найважливіших для економіки країни або її іміджу проектах. До перших належить, зокрема, будівництво газопроводу TAPI, маршрут якого повинен пройти через Туркменістан, Афганістан, Пакистан та Індію, до других - будівництво інфраструктури для Азіатських ігор в закритих приміщеннях, які повинні пройти в Ашхабаді восени 2017 року. Всім іншим валюту придбати майже неможливо. Продаж валюти населенню також обмежена.

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За чинними правилами фізичні особи можуть купувати долари або євро на суму, що не перевищує їх місячну зарплату. Мінімальна зарплата в країні становить 590 туркменських манатів, що, за офіційним курсом, дорівнює приблизно 168,5 долара.

З червня 2016 року перекази з-за кордону виплачуються жителям Туркменістану лише в манатах.

Офіційний курс долара, встановлений Центральним банком Туркменістану (ЦБТ) на рівні 3,5 маната за долар та утримується на цій позначці з початку 2015 року. Однак на чорному ринку вартість долара становить зараз 5,5–6 манатів.