Євросоюз готується до нового торгівельного протистояння з Китаєм

Європейський Союз відмовився продовжувати дискусію щодо можливості визнання Китаю країною з ринковою економікою. Натомість чиновники ЄС працюватимуть над розробкою нових процедур для захисту внутрішнього виробника від китайського демпінгу та урядових субсидій.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом.

Читайте такожСША закликають Китай скоротити виробництво сталі

Зазначається, що Пекін чекає від Брюсселя на визнання Китаю країною з ринковою економікою до кінця 2016-го, що дозволило б вирішувати торгівельні спори в іншому статусі та розраховувати антидемпінгові показники за іншою формулою. Проте ЄС вбачає у політиці Китаю нечесні методи.

"Торгівля має бути чесною. Ми мусимо пристосовуватися до нових економічних реалій та налагодити наявні у нас інструменти", - повідомила Мальмстрьом.

Правила обрахунку цін китайського експорту були погоджені у 2001 році, коли КНР вступила до Світової організації торгівлі (СОТ). Проте частина положень угоди втрачає чинність наприкінці 2016 року, тоді як у ЄС вважають, що найбільший експортер до ЄС частково порушує поточні цінові норми.

У заяві Єврокомісії також йдеться, що Союз має "підтримувати сильну захисну систему щодо торгівлі", тоді як демпінг китайців загрожує тисячам робочих місць в ЄС. Раніше цього тижня Євросоюз подав нову скаргу на Китай до СОТ щодо постачань сировини для промисловості.