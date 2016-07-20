Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 2,3%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2016 року збільшився на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2015 року (у порівнянних цінах) до 527,5 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Київській та Львівській областях – на 8,1% та 5,5%, до 27,4 мільярда гривень і 31,4 мільярда гривень відповідно. Найбільше зниження обороту зафіксовано в Житомирській області – на 4,4%, до 13,7 мільярда гривень. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 1,5% – до 84,5 мільярда гривень.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, 2015 року оборот роздрібної торгівлі склав близько 1 трильйона гривень, що на 20,7% менше аналогічного показника за 2014 рік.