Нацбанк зберіг офіційну гривню на рівні 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481,1596 (20 липня – 2481,4308)

100 EUR – 2732,5011 (20 липня – 2738,2589)

10 RUR – 3,9124 (20 липня – 3,9395)

Читайте такожНБУ посилив вимоги до отримання банками кредитів

Як повідомляв УНІАН, 20 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,81/24,82 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,34/27,35 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3930/0,3940 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8116 гривні/долар, станом на цю годину укладено 436 угод на суму 401,11 мільйона доларів.