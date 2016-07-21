ПриватБанк оголосив винагороду 100 тисяч гривень за затримання грабіжників інкасаторів у Харківській області

ПриватБанк виплатить винагороду в розмірі 100 000 гривень за інформацію, яка допоможе затримати злочинців, які скоїли збройний напад на інкасаторський автомобіль банку у Куп'янську (Харківська область).

Як повідомили в службі безпеки банку, об 11:05 ранку в ході планової інкасації торгової точки на інкасаторський автомобіль Приватбанку було скоєно збройний напад двома невідомими злочинцями, озброєних стрілецькою зброєю.

Під загрозою застосування зброї злочинці змогли заволодіти транспортним засобом, який за 2 хвилини було виявлено співробітниками СБ банку та поліції неподалік від місця злочину.

Водій та екіпаж інкасаторського автомобіля не постраждали. За даними СБ банку, з інкасаторського авто викрадено 2,4 мільйона гривень у банкоматних касетах, призначених для завантаження банкоматів, що значно знижує шанси грабіжників уникнути відповідальності.

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“Завдяки злагодженим діям служби безпеки банку і поліції за 2 хвилини після скоєння злочину в регіоні було оголошено розшук злочинців, - зазначає керівник служби безпеки ПриватБанка Станіслав Крижанівський. - Співробітники служби інкасації банку запобігли застосуванню грабіжниками зброї в житловому кварталі міста, а численні докази дають можливість розслідувати злочин по гарячим слідам".

За будь-яку інформацію про особи злочинців, яка допоможе якнайшвидше розкрити злочин, буде виплачено винагороду розміром 100 000 гривень. Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716-35-02 або (067) 565-12-34, по електронній пошті dezhurka@pbank.com.ua, а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується.

В рамках програми "ПриватБанк проти злочинності" банк гарантує винагороду за інформацію, яка сприятиме розкриттю будь-якого злочину, скоєного проти банку - від збройного нападу на відділення до отримання кредиту за підробленим паспортом. За останні два роки 95% злочинів було розкрито протягом декількох днів після скоєння.