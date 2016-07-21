Міністр фінансів розповів про "невелику" затримку у співпраці України та МВФ

У співпраці України і Міжнародного валютного фонду перед виділенням третього траншу кредитних коштів є «невелика» затримка до серпня.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на експертному форумі в Києві.

“Мене питають, коли буде засідання ради директорів (МВФ - УНІАН). Вже є інформація, що у липні її не буде. Так, є, дійсно, невелика затримка до серпня місяця", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду не внесла Україну в розклад своїх засідань, розпланований до 29 липня включно.

Раніше глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс зазначав, що в серпні Рада директорів піде на традиційні тритижневі канікули, і засідання, у зв'язку з цим, буде поновлено лише наприкінці серпня - початку вересня. Райс також не виключав, що українське питання щодо другого перегляду програми співпраці, затвердженої в березні 2015 року, розглянуть у вересні.

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман стверджував, що Україна виконала всі ключові маяки програми реформ як по лінії уряду, так і по лінії парламенту, і очікує від Фонду схвалення виконаної роботи і виділення нашій країні третього кредитного траншу в розмірі близько 1 млрд дол.

МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Торік Україна отримала за програмою 2 транші обсягами 5 і 1,7 млрд дол.

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Восени 2015 року Київ повинен був пройти другий перегляд програми й отримати третій транш у розмірі 1,7 млрд дол. Однак ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори до місцевих рад, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік. Співпрацю з МВФ було фактично «заморожено».

На початку 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу вирішити політичне протистояння і вжити ряд термінових заходів для подолання корупції. Однак переговори з Фондом були відновлені лише наприкінці квітня - з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Повернення до діалогу вітали в Києві й Вашингтоні. Рада директорів МВФ запланувала засідання по Україні в липні. Спочатку передбачалося, що воно відбудеться в першій половині місяця. Однак пізніше, через зростання популістських настроїв, Верховна Рада не змогла ухвалити низку законопроектів з пакету МВФ, що стало однією з причин перенесення засідання.