В Іспанії проблеми з бюджетом: попросить у Брюсселя відстрочки на зменшення дефіциту

Влада Іспанії має намір найближчими днями попросити у Брюсселя два додаткових роки для коригування дефіциту державного бюджету, повідомляє Прайм з посиланням на газету El Pais.

"Минулого тижня рада міністрів економіки та фінансів країн Євросоюзу (Екофін) визнав, що Іспанія і Португалія, члени єврозони, не вжили достатньо ефективних заходів для зниження дефіцитів своїх бюджетів. Таким чином, вони погодилися з думкою Єврокомісії. Це означає автоматичний запуск процедури накладення штрафу на ці країни, який може скласти 0,2% їх ВВП", - йдеться в повідомленні.

Згідно з установленим порядком, ЄК протягом 20 днів повинна представити пропозиції з цих санкцій. Однак за законом, штрафи може бути знижено або навіть обнулено – для цього владі Іспанії та Португалії необхідно протягом десяти днів подати обґрунтований запит.

"Іспанія попросить ще два роки для коригування дефіциту держбюджету до 3% від її ВВП до 2018 року. (В. о. міністра економіки країни Луїс де Гіндос в найближчі дні проведе переговори з єврокомісаром П'єр Московісі за новими умовами", - пише видання.

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Для Іспанії вигідний "дворічний" шлях, зазначає El Pais, оскільки доходи в держбюджет королівства виявилися значно нижчими за очікувані. Брюссель, у свою чергу, згоден розтягнути цей процес на два роки - на тлі політичної невизначеності в самій Іспанії. Навесні Єврокомісія вже виступила з пропозицією продовжити програму коригування держбюджету Іспанії ще на один рік, нагадує видання.

В ЄС існує Пакт стабільності та зростання, який обмежує дефіцит бюджету кожної з країн ЄС до 3% її ВВП, а держборг – 60% ВВП. Якщо держава перевищує цей поріг, ЄС вводить відносно її процедуру примусового зниження показників і встановлює строк, протягом якого це має бути зроблено.

Дефіцит бюджету Португалії 2015 року склав 4,4% ВВП, дефіцит Іспанії склав в 2015 році 5,1% ВВП. При цьому по рекомендації ЄК уряди двох країн повинні були скоротити дефіцит до кінця 2015 року до 4,2% ВВП для Іспанії та 2,5% ВВП для Португалії.