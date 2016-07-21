Данилюк вважає нереальною конфіскацію заарештованих коштів режиму Януковича цього року

Конфіскація до державного бюджету заарештованих коштів режиму Януковича у 2016 році не виглядає реалістичною, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на експертному форумі в Києві.

Читайте такожМіністр фінансів розповів про "невелику" затримку у співпраці України та МВФ

"Я б хотів, щоб це (конфіскація - УНІАН) відбулося у поточному році, але це вже не виглядає реальністю", - сказав він.

За словами Данилюка, така ситуація негативно впливає на бюджетний процес в Україні.

"Мене це дуже сильно хвилює. Цього року вже було закладено 7,7 млрд грн від спецконфіскаціх. Такий підхід до бюджетування, коли ми закладаємо, а потім не отримуємо - це потрібно припиняти. Нам ці кошти потрібно конфіскувати законним шляхом якнайшвидше, вони повинні працювати на людей", - наголосив міністр фінансів.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного законопроект №4811 про спецконфіскацію на користь держави активів, отриманих корупційним шляхом.

За словами авторів документа, він дозволить повернути до держбюджету заарештовані гроші представників режиму екс-президента Віктора Януковича і направити їх на забезпечення державного оборонного замовлення. При цьому обсяг заарештованих коштів сягає 1,5 млрд дол.

5 липня народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» Іван Вінник заявив, що народні депутати зі складу коаліції відкликають з Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію і вноситимуть новий проект закону.