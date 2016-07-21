Нацбанк перерахував резерви: майже на $6 мільйонів менше за попередні дані

Золотовалютні резерви Національного банку України в червні 2016 року зросли на 3,3%, або на 445 мільйонів доларів - до 13,981 мільярда доларів, повідомляється на сайті регулятора.

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Раніше, 7 липня, НБУ повідомляв, що його золотовалютні резерви в червні зросли на 3,3% або на 451 мільйон доларів - до 13,988 мільярда доларів. Таким чином, оновлені оцінки НБУ за рівнем резервів на початок липня на 5,97 мільйона доларів нижче попередніх даних.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України, за попередніми даними, на 1 червня 2016 року склали 13,536 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 2,2%, або на 295 мільйонів доларів, більше показника на 1 травня.

За прогнозами НБУ, обсяг міжнародних резервів України до кінця року складе 18,7 мільярда доларів, при цьому ключовою умовою їх зростання є відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

2015 року золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів.