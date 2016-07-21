Вкладникам "Фідобанку" відновлять виплати з 22 липня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 22 липня відновить виплати вкладникам ліквідованого "Фідобанку", повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, для отримання коштів вкладники "Фідобанка" з 22 липня по 2 вересня 2016 року включно можуть звертатися в установи банків-агентів фонду: "Укргазбанк", ПУМБ, "Кредобанк", "Кредит Дніпро", "Південний", "Альфа Банк".

Читайте такожНБУ вирішив ліквідувати "Фідобанк"

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 20 липня почав ліквідацію "Фідобанка" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінансової установи.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в належить Олександру Адаричу "Фідобанк" 20 травня. До цього банк повідомляв про проблеми з ліквідністю і відтік коштів з рахунків клієнтів, але сподівався вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.