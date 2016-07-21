100 днів Кабміну Гройсмана: експерти поставили оцінку діяльності уряду

Ключовими економічними досягненнями уряду Володимира Гройсмана, який приступив до виконання обов'язків у середині квітня поточного року, стали перетворення в енергетиці, встановлення ринкових цін на газ для всіх категорій споживачів, лібералізація ринку ліків, а також відновлення діалогу з міжнародними фінансовими організаціями.

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Про це йдеться в дослідженні Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», представленому на форумі «100 днів уряду: перші оцінки і подальші очікування» в Києві.

У дослідженні взяли участь 42 експерти - представники різних громадських організацій. Вони оцінювали діяльність уряду за 10-бальною системою.

«У цілому діяльність уряду оцінюється на 4,6 бала з 10, при цьому робота самого прем'єра Володимира Гройсмана оцінюється трохи вище - на 5,3 бала з 10 можливих», - йдеться в дослідженні.

При цьому серед основних політичних успіхів називають встановлення однієї політичної лінії з президентом України, готовність працювати з громадськими організаціями, присутність реформаторів в уряді і значні економічні амбіції міністрів за фактичної відсутності політичних амбіцій.

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«Разом з тим невдачами уряду названо кадрову політику, певні провали в соціальних питаннях у зв'язку із зростанням тарифів, а також скомпрометованість керівництва Державної фіскальної служби», - йдеться в дослідженні.

Першочерговими кроками, що їх очікують від уряду, експерти назвали звільнення чиновників, які себе дискредитували і зменшення тиску на бізнес. Крім того, суспільство очікує реальних перетворень у судовій системі, роботі прокуратури, функціонуванні державної служби та антикорупційній політиці.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня уряд Володимира Гройсмана відзначає 100 днів перебування у виконавчій владі. Ключовими досягненнями за цей період в уряді називають збереження макроекономічної стабільності, наведення порядку в сфері тарифної політики шляхом встановлення єдиної ринкової ціни на газ, відновлення діалогу з кредиторами і донорами - урядами США і Євросоюзу.