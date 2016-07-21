Європейський центробанк зберіг базову ставку на рекордно низькому рівні 0%

18:26, 21 липня 2016
Фінанси
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Ставка за депозитами збережена на рівні мінус 0,4%, маржинальна ставка залишилася на рівні 0,25%.

REUTERS

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні в четвер зберегла базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0%, випливає з прес-релізу регулятора, передає Прайм.

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Ставка за депозитами збережена на рівні мінус 0,4%, маржинальна ставка залишилася на рівні 0,25%.

"Рада керуючих як і раніше очікує, що ключові процентні ставки ЄЦБ залишаться на поточних або більш низьких рівнях протягом тривалого періоду часу", - йдеться в повідомленні регулятора.

ЄЦБ також зберіг обсяг викупу активів у рамках програми кількісного пом'якшення (QE) на рівні 80 мільярдів євро щомісяця. Викуп триватиме до березня 2017 року, однак термін дії програми може бути продовжений за необхідності.

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