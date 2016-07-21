Державний "Ощадбанк" за півроку отримав понад 250 мільйонів прибутку

Державний «Ощадбанк» за підсумками першого півріччя 2016 року отримав 251,5 млн грн чистого прибутку проти збитку 2,814 млрд грн за аналогічний період 2015 року, повідомила прес-служба фінансової установи.

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Згідно з повідомленням, активи банку за півроку збільшилися на 25,8 млрд грн, або на 16,2%, - до 184,9 млрд грн, обсяг кредитів - на 2,4 млрд грн, або на 2,4%, - до 102,7 млрд грн, власний капітал банку - на 7,1 млрд грн, або на 96,2%, - до 14,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний «Ощадбанк» в 2015 році витратив на формування резервів 17,2 млрд грн, що стало причиною отримання банком збитку за результатами року в розмірі 12,3 млрд грн, що майже в 1,5 рази більше від збитків за підсумками 2014 року на рівні 8,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.