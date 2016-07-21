Монетний двір чеканить пам'ятні монети до 25-ї річниці незалежності України (фоторепортаж)

До Дня Незалежності України Національний банк України введе в обіг серію з шести монет "Відродження української державності", повідомляє прес-служба Нацбанку.

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Згідно з рішенням правління НБУ, з 17 серпня будуть введені в обіг шість пам'ятних монет:

- "25 років незалежності України" номіналом 250 грн із золота, категорія якості карбування "пруф", тираж - 400 шт.;

- "25 років незалежності України" номіналом 20 гривень зі срібла, категорія якості карбування "пруф", тираж - 3500 шт.;

- "25 років незалежності України" номіналом 5 гривень з нейзильберу, категорія якості карбування "спеціальний анциркулейтед", тираж - до 50 000 шт.;

- "Козацька держава" номіналом 5 гривень з нейзильберу, категорія якості карбування "спеціальний анциркулейтед", тираж - до 50 000 шт.;

- "Галицьке королівство" номіналом 5 гривень з нейзильберу, категорія якості карбування "спеціальний анциркулейтедˮ, тираж - до 50 000 шт.;

- "Київська Русь" номіналом 5 гривень з нейзильберу, категорія якості карбування "спеціальний анциркулейтедˮ, тираж - до 50 000 шт.

За даними Нацбанку, за період свого існування (з 1998 року) Монетний двір викарбував близько 15 млн пам'ятних монет, майже 10 млрд розмінних і обігових монет.