Антимонопольний комітет дозволив громадянину Оману придбати український "Фінексбанк"

Антимонопольний комітет дозволив громадянину Оману придбати понад 50% українського «Фінексбанку», повідомила прес-служба АМКУ.

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«Надано дозвіл фізичній особі - громадянину Оману на придбання акцій ПАТ «Фінексбанк», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Фінексбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів.

За даними Національного банку України, власниками фінустанови станом на 3 лютого 2016 року були громадянка Латвії Ганна Сидорова – 50% акцій і громадянин України Сергій Осьмухін - 49,99967%.