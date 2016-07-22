Квартальний прибуток Visa впав більш ніж у 4 рази

Одна з найбільших у світі платіжних мереж Visa повідомила в четвер про прибуток в III кварталі американського фінансового року і оголосила про програму зворотного викупу акцій на суму $5 млрд.

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Згідно з опублікованою звітністю, чистий прибуток Visa за період, що закінчився 30 червня, впав більш ніж у 4 рази, до $412 млн, або 17 центів на акцію проти $1,7 млрд, або 69 центів роком раніше, передає RNS.

Скоригований прибуток, що виключає разові операції, зокрема витрати на придбання Visa Europe, становив 69 центів на акцію. Середня прогнозна оцінка 33 аналітиків, опитаних Bloomberg, при цьому становила 67 центів.

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Виручка компанії за квартал зросла на 3,2% , до $3,63 млрд, що співпало з оцінками аналітиків. Операційні витрати зросли на 155%, до $3,2 млрд, за рахунок угоди з купівлі Visa Europe. Обсяг платежів збільшився на 10%, до $1,35 трлн, з поправкою на коливання валютних курсів. Кількість оброблених транзакцій зросла на 10%, до $19,8 млрд.

Компанія також повідомила про укладення угоди з PayPal по збору та обміну даними, що, згідно зі спільною заявою, зробить зручним для клієнтів PayPal використання карт Visa в своїх угодах.

У звітному кварталі Visa завершила операцію на €16,5 млрд ($18,2 млрд) з придбання Visa Europe. Компанії розділилися в 2007 році, напередодні проведення Visa IPO в США. Угода про об'єднання є частиною стратегії голови Visa Чарлі Шарфа щодо посилення присутності компанії в Європі, яка переживає сьогодні бум мобільних платежів.