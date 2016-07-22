Голова МВФ закликала якнайшвидше усунути невизначеність навколо виходу Британії з ЄС

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що необхідно якомога швидше усунути невизначеність навколо виходу Великобританії з Євросоюзу.

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Про це вона заявила на прес-конференції в Пекіні.

"Невизначеність, яка оточує терміни виходу Великобританії з ЄС, повинна бути усунена якнайшвидше, щоб ми могли знати умови її торгівлі з партнерами і шлях, за яким Великобританія продовжить йти у світовій економіці з партнерами", - сказала вона, передає Прайм.

Раніше Лагард заявляла, що МВФ розглядає референдум у Великобританії як додатковий обмежувальний фактор для світової економіки, в якій справи і так йдуть не найкращим чином.

Як повідомляв УНІАН, МВФ після Brexit погіршив оцінку зростання світової економіки в п'ятий раз за 15 місяців.

У Великобританії 23 червня пройшов референдум щодо членства країни в Євросоюзі. Згідно з офіційними даними, за вихід країни з ЄС проголосували 51,9% британців. Прем'єр-міністр країни Девід Кемерон пішов у відставку. Новим прем'єром стала екс-голова МВС Британії Тереза Мей, яка займається формуванням нового уряду країни.