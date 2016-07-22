Трамп збирається боротися з демпінгом і "валютними маніпуляціями" Китаю

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пообіцяв боротися з демпінгом і "валютними маніпуляціями" Китаю.

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"Ми будемо карати (за) всі торгові порушення, в тому числі і через використання податків і тарифів, проти будь-якої країни, яка шахраює. Це включає і те, що ми зупинимо обурливу крадіжку інтелектуальної власності Китаєм, а також їх незаконний демпінг і руйнівне маніпулювання валютою", — сказав Трамп, передає РИА Новости.

"Щодо наших жахливих торгових угод з Китаєм і багатьма іншими будуть проведені повністю нові переговори", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, мільярдер Дональд Трамп офіційно погодився стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Він пообіцяв американцям "нову і справедливу" торговельну політику, захист робочих місць і зниження податків.