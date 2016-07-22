Працюючі банки України за півроку отримали понад 9 мільярдів збитку

Сумарний збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних, у першому півріччі 2016 року становив 9,18 млрд грн.

Читайте такожНайбільші банки докапіталізувалися на 70 мільярдів – НБУ

Як повідомляється на сайті Національного банку України, при цьому банки, які працюють в Україні, в червні другий місяць поспіль сумарно одержали прибуток у розмірі 50 млн грн.

За даними НБУ, 78 банків за червень одержали прибуток на загальну суму 1,6 млрд грн. Чистий процентний дохід банків за червень становив 4,2 млрд грн, чистий комісійний дохід - 2,2 млрд грн.

Доходи банків України за січень-червень 2016 порівняно з відповідним періодом 2015 були меншими на 13% і становили 88 млрд грн. Витрати банків України за січень-червень 2016 порівняно з відповідним періодом 2015 були меншими на 25% і становили 97,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, працюючі банки в Україні, без обліку неплатоспроможних банків, за підсумками травня 2016 року отримали прибуток на загальну суму 2,1 млрд грн, при цьому позитивний результат за місяць зафіксовано вперше за останні 13 місяців.

Банківська система України, без обліку неплатоспроможних банків, у 2015 році одержала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн. Зокрема, 71 банк завершив 2015 рік із прибутком, загальна сума якого становила 5,2 млрд грн.