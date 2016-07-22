Кабмін виділив 17 мільйонів на веб-портал держзакупівель Prozorro

Кабінет міністрів України виділив 17 млн грн на підтримку та модернізацію веб-порталу державних закупівель Prozorro, що допоможе підготувати систему до повноцінного запуску для всіх замовників з 1 серпня.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

“Це надання фінансової підтримки функціонування веб-порталу з питань державних закупівель у сумі 17 млн грн. Ці кошти планується направити на розробку, придбання, комплектацію та модернізацію програмно-апаратного комплексу, який забезпечує функціонування веб-порталу з питань закупівель", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

Як повідомляв УНІАН, американське агентство з розвитку USAID має намір виділити уряду України 14 мільйонів доларів для просування в країні електронного управління, зокрема системи електронних державних закупівель Prozorro.

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Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Економія бюджетних коштів завдяки системі електронних державних закупівель Prozorro в травні 2016 року становила 217 мільйонів гривень при 16,4 тисячі проведених тендерів. Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень до 2017 року - 50 мільярдів гривень.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.