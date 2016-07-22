Нацбанк з початку року продав 423 тисячі пам'ятних монет

Національний банк України в січні-червні 2016 року реалізував 423 тисячі пам'ятних монет на загальну суму 86,6 мільйона гривень, повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

"Статистика реалізації пам'ятних монет України свідчить про стабільний інтерес суспільства до нумізматичної продукції НБУ", - відзначає регулятор.

Зокрема, регулятор продав 382 тисячі монет із нейзильберу, 36 тисяч штук - срібних і близько 5 тисяч штук – золотих.

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Зокрема, традиційною популярністю користуються такі тематичні серії - "Духовні скарби України", "Видатні особистості України", "Пам'ятки архітектури України", "Спорт", "Східний календар", "Дитячий зодіак", "Флора і фауна", "Українська спадщина "та інші.

За перше півріччя 2016 року Національний банк України ввів в обіг 23 пам'ятні монети, з яких 9 срібних, 14 - з нейзильберу. Загальний тираж пам'ятних монет, введених в обіг у першому півріччі, досяг більше 396 тисяч штук.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2015 році реалізував майже мільйон пам'ятних монет на загальну суму 75,6 мільйона гривень.

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2015 року Національний банк України випустив в обіг пам'ятні монети номіналом 5 гривень "Небесна сотня", "Революція гідності", "Євромайдан", "Київський фунікулер", "70 років Перемоги. 1945-2015", "150 років Одеському національному університету імені В. І. Мечнікова", а також номіналом 2 гривні "150 років Одеському національному університету імені В. І. Мечникова", "120 років Харківському зоопарку", "Яків Гніздовський", "Михайло Вербицький", "Рибки", "Галшка Гулевичівна", "Водолійчик".

Реалізація монет здійснюється через установи "Ощадбанку", банків "Фінанси і кредит", "Хрещатик", "Оксі Банк" і територіальні управління НБУ.