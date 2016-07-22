Наслідки Brexit: ділова активність в економіці Британії впала до рівня 2009 року

Економіка Великобританії, схоже, сповільнюється рекордними темпами з часів фінансової кризи після референдуму про вихід з Євросоюзу в червні, згідно з індексом ділової активності, який вказав на максимальне зниження за 20-річну історію показника.

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Попередні індекси менеджерів із закупівель Markit показали, що сектор послуг - один з каталізаторів зростання британської економіки - особливо постраждав від результатів референдуму; замовлення скоротилися, а довіра падає.

PMI сектора послуг впав до 47,4 пункту в липні з 52,3 в червні, показавши рекордне зниження з початку публікації індексу в 1996 році і найгірший рівень з березня 2009 року. Опитані Рейтер економісти очікували зниження до 49,2 пункту.

Дані про різке падіння ділової активності в значній частині британської економіки можуть викликати занепокоєння Банку Англії, який намагається вирішити, наскільки агресивно необхідно діяти, щоб пом'якшити удар від референдуму.

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Власне дослідження регулятора, опубліковане в середу, вказало на різке зростання невизначеності, проте відносно обмежене поки що скорочення економіки.

Дані досліджень Markit попередні і ґрунтуються на відповідях 85 відсотків звичайної кількості респондентів, зібраних з 12 по 21 липня для того, щоб відобразити настрої після Brexit. Markit оновить дані на початку серпня.

Компанія повідомила, що якщо індекси PMI залишаться на таких рівнях, це буде відповідати скороченню економіки на 0,4 відсотка за квартал, що в останній раз відбулося під час рецесії 2008-2009 років.

Виробничий PMI впав до 49,1 пункту з 52,1 пункту в червні, досягнувши мінімуму з лютого 2013 року.

Зведений індекс знизився до 47,7 пункту з 52,4 пункту, показавши мінімум з квітня 2009 року.