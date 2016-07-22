У Пенсійному фонді назвали середній розмір пенсії в Україні

Понад 66% пенсіонерів отримують пенсію розміром від 1300 до 3000 гривень, повідомила прес-служба Пенсійного фонду посилаючись на підсумки роботи фонду у першому півріччі 2016 року.

Як наголошується в повідомленні, середній розмір пенсії збільшився з 1699 гривень на початку поточного року до 1738,85 гривні за станом на 1 липня.

Загальні витрати на виплату пенсій у перші шість місяців 2016 року склали 113,9 мільярда гривень. З них 5,5 мільярда гривень були спрямовані на виплату пенсій тимчасово-переміщеним особам. Всього з початку російської військової агресії на ці цілі було спрямовано майже 40 мільярдів гривень.

Прес-служба повідомила, що загальні доходи бюджету Пенсійного фонду в першому півріччі склали 117,3 мільярди гривень, з яких 53,8 мільярда гривень - власні доходи. "Зменшення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 25,4 мільярда гривень і пояснюється зниженням ставки єдиного соціального внеску", - вказується в повідомленні.

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Також наголошується, що за словами голови правління Пенсійного фонду Олексія Зарудного, порівняно з минулим роком ситуація в пенсійній сфері є більш стабільною та менш напруженою.

Як повідомляв УНІАН, видатки Пенсійного фонду і державного бюджету на виплату пенсій в 2015 році склали 262,2 мільярда гривень, що на 9,2% більше витрат 2014 року.

Кабінет міністрів України 10 березня 2016 року затвердив бюджет Пенсійного фонду з доходами у 257 мільярдів гривень. Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 мільярдів гривень, а дотація з держбюджету – 145 мільярдів гривень. Ця дотація покриє в тому числі і дефіцит Пенсійного фонду розміром 81,3 мільярда гривень.

Пенсійний фонд за п'ять місяців поточного року виплачено пенсій на суму 92,7 мільярда гривень, лише близько половини цієї суми профінансовано за рахунок власних коштів фонду.