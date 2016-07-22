НБУ вирішив ліквідувати ще один банк

Національний банк України 21 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Смартбанка".

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За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 25 травня прийняв рішення про віднесення Смартбанка" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з непрозорою структурою власності. "Смартбанк" став третім банком, віднесеним до категорії неплатоспроможних у зв'язку з непрозорою структурою власності, після банків "Юнісон" і "ТК Кредит".

Банк "Ринкові технології", перейменований в жовтні 2014 року в "Смартбанк", працює на ринку України з 2010 року і входить до групи невеликих фінустанов.