Нацбанк встановив офіційну гривню на рівні 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481,2552 (22 липня – 2481,6117)

100 EUR – 2732,8545 (22 липня – 2733,4953)

10 RUR – 3,8393 (22 липня – 3,8935)

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,80/24,81 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,3090/27,3230 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3830/0,3840 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 24,8126 гривні/долар, станом на цю годину укладено 435 угод на суму 265,36 мільйона доларів.