Китай вперше з 2011 року отримав збиток від інвестицій за кордон

Китайська інвестиційна корпорація, що управляє фондом національного добробуту, в 2015 році вперше за чотири роки отримала негативний дохід від іноземних інвестицій на тлі високої волатильності міжнародних фінансових ринків, падіння цін на сировину, а також втрат, пов'язаних з ослабленням юаня відносно долара, повідомляє РБК.

"Як йдеться в річному звіті, прибутковість глобального портфеля зарубіжних інвестицій склала мінус 2,96% проти 5,47% роком раніше. Чистий прибуток корпорації впала на 17%, до 73,9 мільярда доларів. Середньорічна дохідність від іноземних інвестицій з моменту заснування корпорації 2007 року склав 4,58% (5,66% 2014 року)", - йдеться в повідомленні.

Загальний обсяг активів корпорації в минулому році зріс на 9%, з 746,7 в 2014 році до 813,8 мільярда доларів. Середньорічні темпи приросту активів корпорації з моменту її заснування становили 15,3%.

За підсумками 2015 року в глобальному інвестиційному портфелі корпорації частка акцій становила 47,47%, облігацій - 14,44%, довгострокових інвестицій - 22,16%. Прибутковість акцій і облігацій впала на фоні від'ємних процентних ставок і зміцнення долара до юаня.

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Для глобальної економіки і для корпорації 2015 рік видався складним, каже голова державного інвестиційного фонду Дін Сюедун: впали глобальні біржові індекси, знизилися ціни на сировину, подешевшали активи ринків, що розвиваються, долар зміцнився відносно інших валют.

"Відновлення економіки продовжувалося в повільному темпі, на міжнародних фінансових ринках спостерігалися значні відхилення, тоді як конкуренція у сфері інвестицій стала ще запеклішою", - пояснював Сюэдун.

За його словами, світова економіка знаходиться у фазі глибокого коригування після фінансової кризи. 2016 року продовжиться тенденція до повільного економічного зростання, слабкою інфляції, низької продуктивності праці і слабкою торгівлі.