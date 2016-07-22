S&P знизило рейтинги турецьких банків

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) в п'ятницю знизило довгострокові кредитні рейтинги п'яти турецьких фінансових установ, прогноз за рейтингом негативний, інформують РІА Новини з посиланням на повідомлення агентства.

"Рейтингова дія торкнулося Turkiye Is Bankasi AS (Isbank), Garanti Finansal Kiralama A. S. (Garanti Leasing), Yapi ve Kredi Bankasi A. S. (YapiKredi), Turkiye Garanti Bankasi A. S. (Garanti) і Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (VakifBank). Їх рейтинги знижені до "BB +" з "BB+", - йдеться в повідомленні.

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"Проведені рейтингові дії послідували за пониженням рейтингу Туреччини. Зниження рейтингів відображає нашу думку, що після спроби перевороту 15 липня політична ситуація в Туреччині стала більш роз'єднаною. Ми вважаємо, що це підірве інвестиційне середовище Туреччини, зростання і приплив капіталу в країну з зовнішніх джерел. В період після невдалого перевороту ми вважаємо, що ризики для Туреччини і здібності турецьких банків пролонгувати свій зовнішній борг зросли", - підкреслює видання.

Також S&P вважає, що потенційне зниження довіри з боку інвесторів у Туреччині може вплинути на фінансування банків, що значною мірою залежить від зовнішніх джерел фінансування. Крім того, ослаблення економічного зростання може негативно вплинути на якість активів турецьких банків, їх прибуток і капіталізацію

Агентство може переглянути прогноз щодо рейтингів цих п'яти банків на стабільний за аналогічної дії щодо суверенного рейтингу Туреччини.