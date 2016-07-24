У Китаї міністри G20 домовилися використовувати всі інструменти для сталого економічного зростання

Про це йдеться в комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів і голів ЦБ G20, яка завершилася сьогодні в китайському Ченду, повідомляє РИА Новости.

"Ми вживаємо заходів для того, щоб зміцнити впевненість і підтримувати зростання. У світлі останніх подій ми підтверджуємо нашу рішучість використовувати всі інструменти монетарні, фіскальні та структурні як індивідуально, так і колективно, аби досягти мети зі сталого, збалансованого та інклюзивного зростання", - йдеться в документі.

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"Фінансова двадцятка" відзначила, що економічне відновлення триває, але його темпи слабкіші за бажані. Учасники зустрічі визнали, що глобальне економічне середовище залишається волатильним, є ризики уповільнення економічного зростання.

"Волатильність фінансового ринку залишається високою, а геополітичні конфлікти, тероризм та міграційні потоки продовжують погіршувати умови глобальної економіки", - йдеться в комюніке.

"Фінансова двадцятка", визнавши важливість ролі структурних реформ у забезпеченні економічного зростання, наголосила, що фіскальна стратегія є не менш значущою.

Крім того, учасники зустрічі відзначили невизначеність у світовій економіці через підсумки референдуму у Великій Британії щодо виходу зі складу ЄС. Вони відзначили, що країни G20 готові вжити активних заходів, аби впоратися з можливими негативними наслідками.

Також "фінансова двадцятка" визнала, що надлишок виробництва став глобальною проблемою, і домовилася співпрацювати для вирішення цього питання.