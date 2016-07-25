За півроку до держбюджету надійшло 283 мільярди гривень

Надходження до державного бюджету України в січні-липні 2016 року станом на 25 липня становили 282,946 млрд грн, що на 7,4% більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 263,537 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, в тому числі до загального фонду держбюджету надійшло 266,345 млрд грн, що на 6,5% більше показника минулого року.

Податкові надходження сформували більше половини доходів бюджету й становили 181,442 млрд грн, що на 30,1% більше минулорічного показника.

Доходи місцевих бюджетів у січні-липні зросли на 47,5% - до 77,434 млрд грн.

Обсяг платежів з єдиного соціального внеску знизився на 28,3% - до 71,055 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду державного бюджету України в січні-червні 2016 року зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,8% - до 250,4 млрд грн.