Нацбанк відзвітував про зростання своїх активів на 25 мільярдів

Активи Національного банку України в першому півріччі 2016 року зросли на 24,794 млрд грн, або на 2,9% - до 874,023 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

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За оцінками НБУ, найбільше зростання серед активів показали складові міжнародних резервів України (цінні папери нерезидентів авуари в СПЗ тощо), які зросли на 9% - до 347,5 млрд грн.

Як наголошується в повідомленні, одночасно знизився обсяг кредитів, наданих банкам та іншим позичальникам, - на 2%, до 715,1 млрд грн - завдяки продовженню повернення отриманого рефінансування банками.

За півроку кількість депозитних сертифікатів, емітованих Нацбанком, знизиаося на 45% - до 49,7 млрд грн.

Власний капітал НБУ за цей період зріс на 36,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, активи НБУ в 2015 році зросли на 272 млрд грн, або на 47% - до 849,2 млрд грн, у тому числі міжнародні резерви зросли на 5,8 млрд дол. США, або на 77% - до 13,3 млрд дол. США на кінець року.