Фонд гарантування почав ліквідацію "Смартбанку" - вкладникам почнуть виплати з 26 липня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 25 липня почав ліквідацію "Смартбанка" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінансової установи.

Згідно з повідомленням на сайті фонду, ліквідація здійснюватиметься до 24 липня 2018 року, ліквідатором банку призначений Андрій Федорченко.

Виплати вкладникам ліквідованого "Смартбанка" почнуть проводитися з 26 липня.

Вкладники можуть звернутися за отриманням відшкодування установи "Таскомбанку" з 26 липня по 6 вересня включно.

Читайте такожСвітовий банк: в 2016 році в Україні залишиться 100 банків

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включно з відсотками, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 25 травня прийняв рішення про віднесення Смартбанка" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з непрозорою структурою власності. "Смартбанк" став третім банком, віднесеним до категорії неплатоспроможних у зв'язку з непрозорою структурою власності, після банків "Юнісон" і "ТК Кредит".

Банк "Ринкові технології", перейменований в жовтні 2014 року в "Смартбанк", працює на ринку України з 2010 року і входить до групи невеликих фінустанов.