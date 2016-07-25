Трамп назвав Світову організацію торгівлі "катастрофою" і не виключив виходу США з неї

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп висловився за вихід США із Світової організації торгівлі.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу NBC, повідомляє видання The Huffington Post.

Зокрема, кандидат у президенти США від республіканців заявив, що він хотів би обкласти податком у розмірі від 15% до 35% ті американські компанії, які перенесли виробництво своєї продукції за кордон. У відповідь ведучий телеканалу NBC Чак Тодд сказав Трампу, що деякі такі ініціативи не можуть бути реалізованими через невідповідність правилам СОТ.

У зв'язку з цим Трамп заявив, що "у такому випадку ми збираємося переглянути договір або ми відмовимося від участі (в СОТ)".

"Ці торговельні угоди є катастрофою. Світова організація торгівлі - це катастрофа", - наголосив Трамп.

Видання зазначає, що загальновідомим є факт, що Трамп висловлює роздратування щодо торговельних угод.

Під час свого виступу на національному з'їзді Республіканському партії, який його висунув кандидатом у президенти США, він знову підтвердив позицію, що проти надання допомоги союзникам по НАТО, якщо ті повністю не сплачують свої внески в Альянс.