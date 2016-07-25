UniCredit Bank у першому півріччі знизив збиток в 1,5 раза

Один із найбільших в Україні банків за обсягом активів, UniCredit Bank («Укрсоцбанк»), у першому півріччі 2016 року отримав 673,994 млн грн збитку, що у 1,5 раза нижче збитку за аналогічний період минулого року в сумі 1,003 млрд грн.

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Як повідомив банк у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, з початку року його активи знизилися на 5,5% - до 51,230 млрд грн, зобов'язання – на 15,3%, до 34,270 млрд грн, власний капітал зріс на 23,5% - до 16,960 млрд грн.

Раніше банк повідомляв, що за 2015 рік, за попередніми даними, отримав 3,225 млрд грн збитку, що на 154,056 млн грн, або на 4,6%, що нижче показника за попередній рік.

Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.

У січні цього року холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій «Укрсоцбанку». Закриття угоди очікується в 2016 році. Після її завершення планується об'єднання банку протягом кількох років з «Альфа-Банком» (Україна).

В кінці лютого UniCredit Bank повідомив, що за підсумками проведеного стрес-тестування та в рамках узгодженого з Національним банком України плану збільшить капітал на 10,645 млрд грн, у тому числі в квітні банк поповнив капітал на 3,8 млрд грн, у червні - на 5,2 млрд грн.