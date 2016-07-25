Інвестиції Китаю в США за півроку досягли рекордних $18,4 мільярда

Китайські компанії інвестували близько $18,4 млрд в США в першому півріччі 2016 року, що більш ніж в три рази більше показника за аналогічний період 2015 року, повідомляє аналітична компанія Rhodium Group.

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З доповіді Rhodium Group випливає, що китайські компанії інвестували в США $6,4 млрд в першій половині 2015 року і $15,3 млрд — за весь минулий рік, передає RNS.

Зростання обсягу китайських інвестицій в основному пов'язане зі збільшенням кількості угод у приватному секторі. У першому півріччі китайські компанії уклали понад 55 угод з придбання компаній у сфері послуг, технологій і продажів. Вони також вклали значні кошти в нові проекти з будівництва нерухомості і виробничих підприємств в США, зазначено в доповіді.

В даний час очікують схвалення угоди з купівлі та злиття на $23 млрд. Серед них пропозиція щодо купівлі американського технологічного дистриб'ютора Ingram Micro за $6 млрд з боку HNA Group — найбільшого китайського авіаційного конгломерату. Також у доповіді зазначена пропозиція китайської страхової компанії Anbang Insurance Group за придбання Strategic Hotels за $6,5 млрд.