Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2478.7745 (25 липня – 2481.2552)

100 EUR – 2722.1902 (25 липня – 2732.8545)

10 RUR – 3.8183 (25 липня – 3.8393)

Читайте такожГривня може впасти до 30 за долар – експерт

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, у понеділок, 25 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,77/24,79 грн/дол.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 27,1990/27,2170 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3810/0,3820 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,7877 грн/дол., до цієї години уклали 441 угода на суму 310,70 млн дол.