"Райффайзен Банк Аваль" закінчив півріччя з прибутком 1,5 мільярда гривень

Один із найбільших в Україні банків за обсягом активів «Райффайзен Банк Аваль» в першому півріччі 2016 року отримав 1,456 млрд грн прибутку проти 1,040 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється у звітності банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, з початку року активи банку зросли на 4% - до 53,289 млрд грн, зобов'язання – на 1,3%, до 45,566 млрд грн, власний капітал – на 23,2%, до 7,723 млрд грн.

Раніше «Райффайзен Банк Аваль» повідомляв, що за підсумками 2015 року отримав чистий збиток на рівні 1,443 млрд грн, що в 2,6 раза менше збитку за підсумками попереднього року на рівні 3,806 млрд грн.

На думку старшого аналітика Dragon Capital Анастасії Туюкової, поліпшення позицій банку в другому кварталі сприяло зниження відрахувань під знецінення кредитів, оскільки банк фактично высвобождал резерви, показавши вартість ризику в річному вираженні на рівні 4,5% у першому кварталі і 18% в середньому за минулий рік.

«Хоча ми очікували, що результати другого кварталу будуть сильними, показник рентабельності акціонерного капіталу ROE більше 40% став сюрпризом. Чистий прибуток за перше півріччя в розмірі 1,5 млрд грн припускає 0,024 грн на акцію, що відповідає 23% їх поточної ринкової ціни, рівної 0,104 грн. Існує висока ймовірність того, що банк направить прибуток, зароблений в 2016 році, на виплати акціонерам», - йдеться в коментарі експерта, переданому УНІАН.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Київ р.) працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія).

У березні цього року найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні Європейський банк реконструкції та розвитку сконцентрував 30% акцій «Райффайзен Банку Аваль» в результаті докапіталізації банку на 3,15 млрд грн, або 122 млн євро.