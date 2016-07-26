Державний "Укрексімбанк" у першому півріччі знизив збиток у 4 рази

Державний «Укрексімбанк» у першому півріччі 2016 року отримав 1,325 млрд грн збитків, що у 4,2 раза менше за збитки за аналогічний період минулого року на рівні 5,499 млрд грн.

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Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи зросли на 8,1% - до 152,708 млрд грн, зобов'язання – на 2,4%, до 147,911 млрд грн, а власний капітал став позитивним на рівні 4,797 млрд грн після від'ємного значення на початок року на рівні мінус 3,127 млрд грн.

Раніше банк повідомляв, що в 2015 році отримав 14,131 млрд грн збитків, що на 25,6% більше за збитки в 2014 році на рівні 11,247 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.