У Фіскальній службі повідомили, коли в Україні запрацює електронна акцизна марка

Автоматизована система контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів "Електронна акцизна марка" запрацює в Україні 2017 року.

Про це сказав директор департаменту податків та зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби Олексій Лишенко під час зустрічі з представниками асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн".

За його словами, нова система дозволить створити ефективний комплексний контроль за рухом підакцизних товарів, який на сьогоднішній день відсутня.

"Разом з Концепцією (Концепція створення та впровадження автоматизованої системи контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів - УНІАН) також схвалений план її впровадження, який передбачає її реалізацію в кілька етапів, і перший з них - це зміни в Податковий кодекс. Тут буде чітко виписаний механізм контролю за рухом підакцизних товарів, зокрема, і щодо тютюнових виробів", - зазначив Лишенко.

За його словами, для контролю за переміщенням товару буде використовуватися електронна акцизна накладна. Вона фактично замінить товаротранспортну, тому додаткового навантаження на бізнес не очікується.

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Крім того, за словами чиновника, автоматизована система дозволить забезпечити облік та контроль за сплатою 5% акцизного податку з роздрібних продажів.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів схвалив Концепцію створення і впровадження автоматизованої системи контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Державної фіскальної службі протягом 2015 року вдалося запобігти потраплянню на ринки України фальсифікованої та контрабандної продукції на загальну суму 861,6 мільйона гривень.

У 2015 році ліквідовано 84 підпільних виробництва фальсифікату. З незаконного обігу вилучено спирту на суму 70,1 мільйона гривень, лікеро-горілчаних виробів – на 103,4 мільйона гривень, тютюну – на 155 мільйонів гривень, паливно-мастильних матеріалів – на 496,7 мільйона гривень.