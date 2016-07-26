Франція, обігнавши Бельгію, стала лідером за розміром податків у ЄС

Французи, якы працюють, віддають 57,3% річної зарплати у вигляді податкових та соціальних відрахувань, що є найбільшим показником серед країн ЄС, йдеться в дослідженні франко-бельгійського економічного інституту Молінарі (IEM), підсумки якого наводить Le Figaro.

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Франція вперше обігнала Бельгію (56,9%), яка кілька років поспіль є лідером за обсягом відрахувань. В Австрії та Угорщині показники досягають 54,7% і 54,1% відповідно. У Німеччині обсяг відрахувань із зарплати становить 52,36%, Італії - 50,13%, Великобританії - 35,3%, передає RNS.

Країнами з найменшим податковим навантаженням названі Кіпр (23,85%), Мальта (29,4%), Ірландія (32,6%).

Дослідження проводилося серед 28 країн ЄС. Враховувався розмір податкових та соціальних відрахувань з річної зарплати.