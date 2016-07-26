Кабмін затвердив план погашення боргів із зарплат бюджетників та соцвиплат

Кабінет міністрів України затвердив план невідкладних заходів для погашення заборгованості по заробітним платам працівників державного сектора, а також соціальних виплат.

Згідно з повідомленням прес-служби уряду, відповідне розпорядження було прийнято 22 липня.

Зокрема, планом передбачено розгляд питання про притягнення до відповідальності керівників підприємств, що належать до сфери управління органів виконавчої влади, які допустили порушення вимог законодавства щодо своєчасної виплати заробітної плати.

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Крім того, документ рекомендує керівникам держпідприємств направляти суму відшкодування ПДВ на зарплати в першочерговому порядку, а також активізує роботу тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні в травні 2016 року зросла на 0,9% порівняно з квітнем і на 1 червня склала 1,9 мільярда гривень.

Державна служба з питань праці за перші 6 місяців 2016 року посприяла погашення заборгованості по зарплаті на суму 240,8 мільйонів гривень.