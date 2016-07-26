Фонд гарантування виключив зі свого реєстру "Фідобанк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виключив з реєстру своїх учасників "Фідобанк".

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Як повідомляється на сайті фонду, банк виключено із реєстру у зв'язку з відкликанням банківської ліцензії та ліквідацією.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію до "Фідобанка" 20 травня. До цього банк повідомляв про проблеми з ліквідністю і відтік коштів з рахунків клієнтів, але сподівався вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.

З 20 липня фонд почав процедуру ліквідації банку.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.